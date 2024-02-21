أخبار السعودية.. نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني وعقوبة حرمان الموظف من إجازة يوم التأسيس

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:



يوم التأسيس للدولة السعودية.. عمقٌ تاريخيٌ يُحتفى به

تحتفي المملكة العربية السعودية غداً الخميس 12 شعبان 1445هـ، الموافق 22 فبراير 2024م، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.



عقوبة عدم منح الموظف إجازة يوم التأسيس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم الخميس 22 من فبراير 2024، سيكون عطلة رسمية لكافة القطاعات: العام والخاص وغير الربحي، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.



الآن.. استعلم عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني عبر منصة نور

مع انتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، اليوم الأربعاء، أصبح متاحًا الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لأكثر من 6 ملايين طالب في 33 ألف مدرسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.



انخفاض سعر البصل 25%.. واستقرار أسعار الفاكهة والخضار بالشرقية

بعد أن وصلت أسعار البصل في الأسابيع الماضية لأسعار قياسية، انخفضت بشكل ملحوظ بمناطق المملكة خاصة المنطقة الشرقية.



تحذير أمني عالي الخطورة من الأمن السيبراني حول ثغرة بجوجل كروم

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا "عالي الخطورة"، للمسارعة لإجراء التحديثات الأمنية على منتجات جوجل.



شرطة الرياض تطيح بمقيم ومواطنين لظهورهم بمحتوى مرئي يرتكبون فعلًا مشينًا

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، عن القبض على 3 أشخاص لارتكابهم مشاجرة جماعية في مكان عام.



12 شرطًا لتقديم شركات الإعاشة وجبات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي

حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، 12 شرطًا لشركات الإعاشة لتقديم وجبات إفطار الصائمين في المسجد النبوي لعام 1445هـ.



"التجارة" تضبط متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ضلَّل المتسوقين بجوائز سبائك ذهبية

أعلنت وزارة التجارة، أنها ضبطت متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ضلَّل المتسوقين، وأعلن عن تقديم جوائز عبارة عن: سبائك ذهبية "عيار 21" وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل، وسوّق لذلك عبر منصة "سناب شات".



بشرى للخريجين.. الإعلان عن عشرات الوظائف الحكومية بوزارة الطاقة



أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 27 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية, الدبلوم, البكالوريوس" فأعلى، "تشمل 4 وظائف لا تتطلب الخبرة" للعمل في كل من "الرياض، جدة، الخفجي"، على النحو التالي:



يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المعهد التقني للتعدين

كشف المعهد التقني للتعدين، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى "مدرب" للعمل في المعهد بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وذلك بالتخصصات والشروط التالية: