لليوم السابع على التوالي.. استمرار تدفق المياه الصافية في وادي حورة بمنطقة مكة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، استمرار تدفق المياه الصافية في وادي حورة بمنقطة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، لليوم السابع على التوالي.



سيول وادي حورة بمكة المكرمة



توقعات حالة الطقس



حالة الخليج العربي



🔴 لليوم السابع على التوالي

استمرار تدفق المياه الصافيه في وادي حورة شمال شرق #مكه_المكرمة

الاثنين ٢٧ شوال ١٤٤٥هـ

6 مايو 2024م

من | عبدالرحمن السلمي

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. pic.twitter.com/9jHegXf8zI — طقس (@tqqs) May 6, 2024

المقطع وثقته عدسة عبدالرحمن السلمي، ونشره حساب طقس في منصة إكس، ووثق جريان مياه السيول الصافية في وادي حورة بمكة المكرمة.ووثق المقطع، خروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء، كما وثق المقطع، استمتاع ولهو الأطفال وسط المياه الصافية النقية، في وادي حورة شمال شرق مكة المكرمة..هذا وشهدت منطقة مكة المكرمة، خلال الأيام الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول في بعض الأحياء والمحافظات والمدن.أما عن حالة الطقس اليوم، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم ، حائل.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي.