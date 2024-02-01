عاجل.. أخبار السعودية.. شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية و أمطار ورياح على هذه المناطق

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)
كشف متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين عن استعادة أراض مملوكة للدولة تقدر قيمتها بمليارات الريالات.
بشرى سارة.. إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم.
شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من اليوم تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.
تحذير من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
انتحال الألقاب أو ارتداء الأزياء الخاصة جريمة.. تعرف على عقوبتها (فيديو)
كشف أستاذ القانون المدني الدكتور فؤاد الشعيبي، أن انتحال صفة غير حقيقية، أو ارتداء زي جهة لا ينتمى إليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال
كشفت منصة أبشر، اليوم الخميس، عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال.
"النقل" تعلن عن مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة
أكد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أحمد بن سفيان الحسن، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شهدت مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية وتعزيز فرص العمل لشباب المملكة.
المعهد التقني للخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (معهد سرب) بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدي القطار لدراسة الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
راتب وتأمين طبي.. "مسك" تبدأ تدريبًا منتهي بالتوظيف الفوري لمختلف التخصصات
أعلنت مؤسسة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "مسك" بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل لاستقطاب الكفاءات الوطنية وإكسابهم الخبرات اللازمة للعمل وذلك على النحو التالي:
هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ أبشر توضح
أجابت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ مع العلم أن رخصة سير السيارة سارية، والتأمين ساري، والفحص جديد؟".