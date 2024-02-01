الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أخبار السعودية.. شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية و أمطار ورياح على هذه المناطق

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)
كشف متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين عن استعادة أراض مملوكة للدولة تقدر قيمتها بمليارات الريالات.

بشرى سارة.. إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم.

شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من اليوم تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.

تحذير من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

انتحال الألقاب أو ارتداء الأزياء الخاصة جريمة.. تعرف على عقوبتها (فيديو)
كشف أستاذ القانون المدني الدكتور فؤاد الشعيبي، أن انتحال صفة غير حقيقية، أو ارتداء زي جهة لا ينتمى إليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال
كشفت منصة أبشر، اليوم الخميس، عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال.

"النقل" تعلن عن مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة
أكد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أحمد بن سفيان الحسن، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شهدت مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية وتعزيز فرص العمل لشباب المملكة.

المعهد التقني للخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (معهد سرب) بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدي القطار لدراسة الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

راتب وتأمين طبي.. "مسك" تبدأ تدريبًا منتهي بالتوظيف الفوري لمختلف التخصصات
أعلنت مؤسسة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "مسك" بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل لاستقطاب الكفاءات الوطنية وإكسابهم الخبرات اللازمة للعمل وذلك على النحو التالي:

هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ أبشر توضح
أجابت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ مع العلم أن رخصة سير السيارة سارية، والتأمين ساري، والفحص جديد؟".

اقرأ أيضا

كرات الثلج.. شاهد تساقط أمطار متجمده على طريف وحزم الجلاميد

"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)

9 نصائح تهدئك وقت الغضب

أخبار السعودية.. مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير وفوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية

شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:38 ص الأحد، 28 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي والتسجيل في الضمان المطور

أخبار السعودية 2:02 م الخميس، 25 يناير 2024

أخبار السعودية.. صرف معاشات التقاعد وتنبيه مهم لمُلاك العقارات في 7 أحياء بالرياض

أخبار السعودية 4:57 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. التغييرات الجديدة لحساب المواطن وبشرى من "أرامكو" لطلبة الكليات المهنية

أخبار السعودية 2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

اقرأ أيضا

images
2:59 م الخميس، 01 فبراير 2024

لهذا السبب.. الدفاع المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل

حساب المواطن - التسجيل
2:58 م الخميس، 01 فبراير 2024

بالفيديو.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض مالي في برنامج "حساب المواطن"

وزارة العدل
2:33 م الخميس، 01 فبراير 2024

وزارة العدل تطلق نماذج جديدة للتوثيق

وزارة المالية
2:32 م الخميس، 01 فبراير 2024

المالية تطلق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة تحت اسم "صح"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مساند العمالة المنزلية
10:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

الشيخ سعد الخثلان
5:15 م الخميس، 01 فبراير 2024

امرأة أدت صلاة الاستسقاء.. هل يشرع لها قلب عباءتها كالرجل؟

مساند العمالة المنزلية
4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات

رابت - الراتب - ريال -
4:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

بشرى سارة.. إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم

ابشر
3:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

1020239131943131323133
2:07 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة