"التجارة" تضبط متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ضلَّل المتسوقين بجوائز سبائك ذهبية

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أعلنت وزارة التجارة، أنها ضبطت متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ضلَّل المتسوقين، وأعلن عن تقديم جوائز عبارة عن: سبائك ذهبية "عيار 21" وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل، وسوّق لذلك عبر منصة "سناب شات".





"التجارة" تضبط متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ضلَّل المتسوقين بجوائز سبائك ذهبية



حظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا



وبينت على حسابها في منصة "إكس"، أن السبائك الذهبية اتضح أنها بحجم "شريحة الجوال" ومخالفة تمامًا لإعلان المتجر، وتم استدعاء القائمين عليه، وإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.وأكدت أنه وفقًا للمادة الحادية عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، فإنه "يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله".وأشارت إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية ينُص على عقوبات بحق المتاجر المخالفة تتمثل في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.