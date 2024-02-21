عاجل.. عقوبة عدم منح الموظف إجازة يوم التأسيس

أ أ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم الخميس 22 من فبراير 2024، سيكون عطلة رسمية لكافة القطاعات: العام والخاص وغير الربحي، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.





ذكرى يوم التأسيس



عقوبة عدم منح الموظفين إجازة يوم التأسيس



يوم عمل إضافي



وتحتفي المملكة غدًا الخميس، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر أمرًا ملكيًا في 2022 باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس.وكشفت الوزارة عن عقوبة الامتناع عن إعطاء الموظفين إجازة يوم التأسيس.وتنص المادة 112 من نظام العمل بالمملكة على أنه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.وينص نظام العمل عند عدم منح الموظف إجازة (يوم التأسيس) على فرض غرامة بقيمة 5000 ريال على كل موظف في المنشأة، وفقًا لحساب "نظام العمل السعودي" في موقع "تويتر".ويعتبر العمل في يوم التأسيس عملاً إضافيًا، مع احتساب كل ساعة عمل إضافي (ساعة من الراتب الفعلي بالإضافة إلى 50% من الراتب الأساسي).وأوضحت الوزارة، أنه في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها، وبالنسبة للإجازة السنوية تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات الإجازة المرضية.ويستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية اليوم الوطني أو يوم التأسيس السعودي مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.وفي حال صادفت إجازتك السنوية إجازة يوم التأسيس، فإن التعويض في هذه الحالة محدد، فإذا وافق يوم السبت يعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم جمعة يعوض بيوم الخميس الذي قبله فيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن الاجازة إذا وافقت إجازة رسمية أخرى.