الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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الآن.. استعلم عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني عبر منصة نور

نظام نور
منصة نور
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مع انتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، اليوم الأربعاء، أصبح متاحًا الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لأكثر  من 6 ملايين طالب في 33 ألف مدرسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.اضافة اعلان

الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور 1445:
-الدخول إلى منصة نور ( من هنا).
-تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق.
-من خلال القائمة الرئيسة للنظام، قم بالنقر على (نتائج الطلاب).
-اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
-تسجيل رقم الهوية المخصص للطالب والنقر على استعلام أو بحث.
-ستظهر جميع نتائج الطالب في كل المواد أمامك.

معرفة درجات الاختبار بشكل يومي

وكانت وزارة التعليم أتاحت خدمة جديدة لأولياء الأمور معرفة درجات أبنائهم في الاختبارات بشكل يومي، عبر حساباتهم في نظام "نور".
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور بشكل يومي: 
الذهاب إلى حساب ولي الأمر.
التوجه إلى اسم الطالب.
اختيار نسبة تقدم الطالب.
ستظهر تفاصيل المعدل للطالب.
التوجه إلى المواد التي اختبر فيها الطالب.
الضغط على الفصل الثاني.
عند الضغط على المادة سيظهر معدل الطالب.

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