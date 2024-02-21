الآن.. استعلم عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني عبر منصة نور

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مع انتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، اليوم الأربعاء، أصبح متاحًا الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لأكثر من 6 ملايين طالب في 33 ألف مدرسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.





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