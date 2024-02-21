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عاجل.. شرطة الرياض تطيح بمقيم ومواطنين لظهورهم بمحتوى مرئي يرتكبون فعلًا مشينًا

تم القبض
شرطة الرياض
أ أ
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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، عن القبض على 3 أشخاص لارتكابهم مشاجرة جماعية في مكان عام.
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ضبط 3 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي يرتكبون فعلًا مشينًا

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس، أن الأشخاص الثلاثة ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بمكان عام، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم.


ضبط 8 أشخاص في مشاجرة

ومؤخرًا، ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام.
جاء ذلك على صفحة شرطة الرياض في "إكس"، وقالت الشرطة إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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