عاجل.. شرطة الرياض تطيح بمقيم ومواطنين لظهورهم بمحتوى مرئي يرتكبون فعلًا مشينًا

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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، عن القبض على 3 أشخاص لارتكابهم مشاجرة جماعية في مكان عام.





ضبط 3 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي يرتكبون فعلًا مشينًا



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس، أن الأشخاص الثلاثة ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بمكان عام، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم.





ضبط 8 أشخاص في مشاجرة



🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لارتكابهم مشاجرة جماعية في مكان عام pic.twitter.com/RFSkMkVJU4 February 21, 2024

ومؤخرًا، ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام.جاء ذلك على صفحة شرطة الرياض في "إكس"، وقالت الشرطة إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.