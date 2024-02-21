بشرى للخريجين.. الإعلان عن عشرات الوظائف الحكومية بوزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 27 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية, الدبلوم, البكالوريوس" فأعلى، "تشمل 4 وظائف لا تتطلب الخبرة" للعمل في كل من "الرياض، جدة، الخفجي"، على النحو التالي:





الإعلان عن عشرات الوظائف الحكومية بوزارة الطاقة



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