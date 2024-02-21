الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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بشرى للخريجين.. الإعلان عن عشرات الوظائف الحكومية بوزارة الطاقة

وزارة الطاقة
وظائف وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 27 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية, الدبلوم, البكالوريوس" فأعلى، "تشمل 4 وظائف لا تتطلب الخبرة" للعمل في كل من "الرياض، جدة، الخفجي"، على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن عشرات الوظائف الحكومية بوزارة الطاقة

1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف مساندة.
4 - وظائف سكرتارية.
5 - وظائف بحث وتطوير.
6 - وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل

1 – جدة.
2 – الرياض.
3 – الخفجي.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الوزارة

وتشرف وزارة الطاقة على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع.
 ويشمل ذلك إستراتيجية للمواد الهيدروكربونية "النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات"، وإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.



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