بشرى للخريجين.. الإعلان عن عشرات الوظائف الحكومية بوزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 27 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية,
الدبلوم, البكالوريوس" فأعلى، "تشمل 4 وظائف لا تتطلب الخبرة" للعمل
في كل من "الرياض، جدة، الخفجي"، على النحو التالي:
الإعلان عن عشرات
الوظائف الحكومية بوزارة الطاقة1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف مساندة.
4 - وظائف سكرتارية.
5 - وظائف بحث وتطوير.
6 - وظائف أخرى.
المؤهلات المطلوبة- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق العمل1 – جدة.
2 – الرياض.
3 – الخفجي.
طريقة التقديمالتقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة عن الوزارةوتشرف وزارة الطاقة على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة
الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع.
ويشمل ذلك إستراتيجية للمواد الهيدروكربونية "النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات"، وإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.