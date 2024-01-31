أخبار السعودية.. الحد المانع من استحقاق الضمان وتحذير سكان هذه المناطق من تساقط الثلوج

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية
أعلن حساب المواطن، يوم الأحد الماضي، عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
بالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي
يسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
التجارة تحذر من الاحتيال وتؤكد: البلاغات عبر هذه المنصة فقط
أكدت وزارة التجارة، أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم الموحد 1900، وذلك لتجنب عمليات النصب والاحتيال عند تقديم بلاغ تجاري.
"الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت
حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج على عدد من مناطق المملكة.
توضيح من "الموارد البشرية" بخصوص المديونية المتأخرة لرخصة عمل
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صاحب العمل بسداد مديونيات رخص العمل المتأخ.
الإثيوبي وقع في الفخ.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بهذة المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ينتهي اليوم.. أسهل طريقة للتقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين
أعلنت وزارة المالية أن التقديم على برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2023م ينتهي اليوم، في مختلف التخصصات على النحو التالي:
"الخضيري" يكشف سر المنع الطبي لأدوية النحافة والتخسيس.. ويُحذر
كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، سر المنع الطبي لأدوية النحافة والتخسيس.