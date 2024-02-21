الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المعهد التقني للتعدين

المعهد التقني للتعدين
المعهد التقني للتعدين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف المعهد التقني للتعدين، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى "مدرب" للعمل في المعهد بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وذلك بالتخصصات والشروط التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية بالمعهد التقني للتعدين

- مدرب تعدين
- مدرب كهرباء
- مدرب ميكانيكا
التخصصات المطلوبة:
1 - هندسة التعدين.
2 - هندسة الكهرباء.
3 - هندسة الميكانيكا.

 المؤهلات

- البكالوريوس
- الماجستير

الشروط

1 - اجتياز الفحص الطبي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التدريب.
4 - يفضل اجتياز اختبار ايلتس بدرجة 6 أو أكثر أو درجة 70 في اختبار التوفل.
5 - أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.

 طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الأربعاء 1445/8/11 هـ (الموافق 2024/2/21 م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/8/18 هـ (الموافق 2024/2/28م).

اقرأ أيضا

عاجل.. تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن.. إليك الخطوات

لهؤلاء الخريجين.. 1050 وظيفة بمعرض توظيف جازان

رواتب ومكافأة وتأمين.. مؤسسة البريد تطرح وظائف شاعرة للعمل في الرياض

تعديل الدخل في حساب المواطن بعد حسم أقساط القسط العقاري.. البرنامج يرد

عاجل.. رئاسة الحرس الملكي تفتح القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة تبوك 10:31 م الإثنين، 05 فبراير 2024

وظائف صحية وفنية.. فتح باب التقديم في جامعة تبوك غدًا

ا 7:28 م الأربعاء، 31 يناير 2024

لحملة الثانوية العامة.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف

البريد السعودي سبل 6:56 م الأحد، 28 يناير 2024

"البريد السعودي" تعلن عن وظائف إدارية وتقنية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض

مدينة الملك سلمان للطاقة 10:07 م السبت، 27 يناير 2024

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن حاجتها لشغل عدة وظائف