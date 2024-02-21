يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المعهد التقني للتعدين

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كشف
المعهد التقني للتعدين، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى "مدرب" للعمل في
المعهد بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وذلك بالتخصصات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية بالمعهد التقني للتعدين-
مدرب تعدين
- مدرب كهرباء
- مدرب ميكانيكا
التخصصات المطلوبة:
1 - هندسة التعدين.
2 - هندسة الكهرباء.
3 - هندسة الميكانيكا.
المؤهلات-
البكالوريوس
- الماجستير
الشروط1 -
اجتياز الفحص الطبي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التدريب.
4 - يفضل اجتياز اختبار ايلتس بدرجة 6 أو أكثر أو درجة 70 في اختبار التوفل.
5 - أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.