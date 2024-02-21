12 شرطًا لتقديم شركات الإعاشة وجبات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي

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حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، 12 شرطًا لشركات الإعاشة لتقديم وجبات إفطار الصائمين في المسجد النبوي لعام 1445هـ.
شروط شركات الإعاشة بالمسجد النبويوتضمنت الاشتراطات الآتي:
1- امتلاك شركة الإعاشة مقرًا داخل نطاق المدينة المنورة (رخصة المنشأة)
2- أن تكون شركة الإعاشة من متعهدي الإعاشة للحج والعمرة، وتحمل تراخيص وسجلات تجارية سارية المفعول.
3- أن تكون مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن (600م)
4- أن تتوافر لدى شركة الإعاشة مراكز تبريد لا يقل مساحتها عن (45م).
5- أن تتوافر لدى الشركة مواقع مرخصة ومخصصة لنقل الوجبات مبردة تحافظ على البرودة من (7-10) درجة مئوية، بما لا يقل عن ثلاث سيارات، مع توفير عوازل شفافة داخل البرادات لعزل الهواء الخارجي للمحافظة على التبريد (إرفاق صور للسيارات).
6- أن تكون الشركة حاصلة على شهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم (HACCp)
7- أن تكون الشركة حاصلة على شهادة الجودة والخبرة في مجال الإعاشة.
8- أن يقدم ما يثبت خلو سجل الشركة من المخالفات خلال عامين سابقين (إرفاق تقرير).
9- أن يكون العاملون لدى شركة الإعاشة من الكوادر البشرية المدربة والحاصلة على الشهادات الصحية المعتمدة لممارسة النشاط.
10- أن تتوافر لدى شركات الإعاشة عربات مخصصة بنقل الوجبات من الاستانلس ستيل (إرفاق صور للعربات).
11- تلتزم شركة الإعاشة بتقديم ما يثبت صحة المتطلبات السابقة.
12- ترفع المستندات الداعمة لملف الشركة المتقدمة بموعد أقصاه يوم الأحد 15/8/1445 هـ، الموافق 25/2/2024م على الإيميل: [email protected]
متطلبات قبول شركات الإعاشة لتقديم وجبات إفطار الصائمين في المسجد النبوي لعام ١٤٤٥هـ. #المسجد_النبوي pic.twitter.com/UjsnvMmVvH— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين- المسجد النبوي (@wmngovsa) February 21, 2024