10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي والتسجيل في الضمان المطور

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



خطوات ورابط الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي عبر منصة اعتماد

مع إيداع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي اليوم الأحد، مضافًا إليها العلاوة السنوية، يتساءل الكثيرون من الموظفين عن طريقة الاستعلام عن رواتبهم.



شروط ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لمن تنطبق عليهم الشروط.



"الأرصاد" يُحذر سكان مكة من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.



"التعليم" توافق على الاختبار عن بعد لـ 5 حالات



أعلنت وزارة التعليم، عن حالات الطلبة والطالبات التي يحق لها تأدية الاختبارات عن بُعد في مدارس التعليم المختلفة.



سجن وغرامة.. تعرف على عقوبة جمع الأموال مجهولة المصدر

وصف قانونيون، عملية جمع أموال مجهولة المصدر بأنها جريمة غسل أموال، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية.



"القصيم الطبي": طريقة وخطوات إسعاف المصاب بنوبات الصرع



أوضح مجمع القصيم الطبي، كيفية إسعاف مصاب بنوبة الصرع، وشرح كيفية التعامل مع المريض والمحافظة عليه حتى تنتهى النوبة التي تستغرق بضع دقائق.



بعد أمريكا .. 5 دول غربية تقرر وقف دعم "الأونروا"

انضمت المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة وأستراليا في وقف تمويل وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة العاملة في غزة، بعد اتهام دولة الاحتلال لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر الماضي.



احصل على وظيفة أحلامك في 2024 عبر 4 خطوات



إذا كنت تتطلع للحصول على وظيفة جيدة في عام 2024، فهناك أربعة أشياء يمكنك القيام بها للارتقاء بمستواك - على المستوى المهني، على الأقل.



ماذا تفعل إذا كانت نتيجة فحص ما قبل الزواج إيجابية؟

أكدت وزارة الصحة، على أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى .



كيف تُفرّق بين السعال الديكي ونزلات البرد؟

قد يبدو السعال البارد والسعال الديكي متشابهين في مراحلهما الأولية؛ فكلاهما يبدأ بانسداد أو سيلان في الأنف وسعال خفيف وعطس.



