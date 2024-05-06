الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

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متحدث الأرصاد يوضح: متى تبدأ الأجواء والأمطار الصيفية على المملكة؟

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محلل الطقس العقيل
أ أ
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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، بداية أجواء الصيف في شهر  مايو تدريجيا حيث تتأثر أجواء المملكة بالأجواء الصيفية خلال أيام.

بداية الأجواء الصفية

وقال العقيل، لقناة "الإخبارية": "تبدأ أجواء الصيف بالظهور تدريجيا.. خاصة بارتفاع الحرارة والأمطار الصيفية على بعض المناطق".

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم ، حائل.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى اكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.



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