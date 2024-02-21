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انخفاض سعر البصل 25%.. واستقرار أسعار الفاكهة والخضار بالشرقية

البصل
البصل
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بعد أن وصلت أسعار البصل في الأسابيع الماضية لأسعار قياسية، انخفضت بشكل ملحوظ بمناطق المملكة خاصة المنطقة الشرقية.
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انخفاض سعر البصل 25%

وبدأت أسعار البصل تنخفض خلال اليومين الماضيين بنسبة تجاوزت 25%، وذلك بعد موجة من الارتفاع استمرت لأكثر من شهرين.

سعر كيس البصل في انخفاض مستمر منذ يومين

ونقلت صحيفة "اليوم"، عن أحد البائعين بأسواق المنطقة الشرقية، أن سعر كيس البصل في انخفاض مستمر منذ يومين.
وأوضح البائع أن البصل الذي يزن 4 كيلو كان بسعر 40 ريالًا قبل أيام أما اليوم بسعر 28 ريالًا، وسعر البصل الذي يزن 3 كيلو كان 35 ريالًا للكيس واليوم بسعر 25 ريالًا، وسعر البطاطس الذي يزن 4,5 كيلو بسعر 14 ريالًا.


وأكد أن جميع الفاكهة والخضار متوفرة وبكميات كثيرة والحمد لله، منذ أكثر من شهرين، وهذا الاستقرار جاء بعد الانخفاض الذي تجاوز 30%، متوقعًا أن تستمر هذه الأسعار حتى شهر رمضان المبارك.

استقرار في أسعار الفاكهة والخضار

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أسواق المنطقة الشرقية استقرارًا في أسعار الفاكهة والخضار، وسط وفرة في الكميات وأنواع وأصناف مختلفة وبجودة عالية.

توافر الفاكهة والخضار في أسواق المنطقة الشرقية

كما تتوفر الفاكهة والخضار في أسواق المنطقة الشرقية بأصناف وأنواع مختلفة، وبجودة عالية، مع ارتفاع بعض أسعار أصناف الفاكهة لأنها تتواجد في غير موسمها.



ووصل سعر كيلو الموز 5 ريالات، والفراولة الصندوق بسعر 23 ريالًا "كان 35 ريالًا قبل مدة"، وسعر الجوافة 10 ريالات للصندوق، والعنب العلبة بين 4 و13 ريالًا حسب النوع والصنف، والتفاح يتراوح سعره بين 12 و15 ريالًا للصندوق "الصنف الأمريكي 25 ريالًا، والأفندي من 8 إلى 23 ريالًا"، والكمثرى بسعر 10 ريالات.

انخفاض أسعار الخضراوات

كما انخفضت أسعار الخضراوات، فسعر الحشائش 1 ريال للربطة، والخس الكيلو بسعر 5 ريالات، والطماطم بذرة الرامس بسعر 15 ريالًا للصندوق، والمحمي بسعر 13 ريالًا، والمشمس بسعر 6 ريالات، والباذنجان بسعر 10 ريالات للصندوق، والكوسة بسعر 10 ريالات للصندوق، وصندوق الخيار بسعر 10 ريالات.

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