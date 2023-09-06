10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
هل دفعة سبتمبر هي الأخيرة؟.. رد حاسم حول مصير حساب المواطن
أكد حساب المواطن، استمرار الدعم المقدم من البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من تبعات ارتفاع الأسعار عالميًا على المواطن، نافيًا أن تكون الدفعة 70 – شهر سبتمبر هي الأخيرة.
على مكة وعدة مناطق.. تحذير لـ "الأرصاد" من موجة حارة حتى الـ 4 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة على الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
كارثة الأقساط.. من 220 ألفًا إلى أكثر من 10 ملايين في 3 أعوام
طالب الكاتب حسين بن حمد الرقيب، الجهات المسؤولة بمراجعة أنظمة التمويل واتخاذ ما يلزم لحماية المجتمع من "كارثة" الإقبال المتزايد على شراء المستلزمات الحياتية والكماليات بنظام التقسيط.
تمويل ميسر من الصندوق الصناعي للمشاريع بنسبة 50% من التكلفة
أعلن صندوق التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إتاحة الاستفادة من مُحفِّزاته التمويلية عبر مبادرة المصانع الواعدة.
المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض والتمور
حققت المملكة اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض، وفق تقرير للهيئة العامة للإحصاء والإحصاءات الزراعية لعام 2022 عن نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية.
"فزعة" الزميل لزميله لتغطيته في الدوام.. جريمة جنائية وهذه عقوبتها
يميل بعض الموظفين للمجاملات والفزعة للتغطية على بعضهم في الحضور والانصراف من الدوام سواء بالتوقيع ورقياً أو إلكترونيًا.
رجل يتفاجأ برسالة على باب سيارته.. هذا ما كتب فيها
وثق شاب مقطعا مؤثرا حين وجد رسالة على باب سيارته تدعوه إلى الصلاة والعمل الصالح.
ما طريقة حساب أيام السفر التي يُشرع فيها الترخص؟ "الخثلان" يوضح
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن طريقة حساب أيام السفر التي يشرع فيها الترخص برخص السفر.
فوائد لا تتوقعها.. هذا ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر قبل النوم
يوضح خبراء الصحة، أن التمر يعتبر أحد أهم الفواكه التي تمدّ الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، وتناوله قبل النوم يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وانتظام حركة القولون، علاوة على ذلك إضافة التمر إلى النظام الغذائي من أفضل الطرق للحصول على فوائد التمر.
دراسة: السمنة وزيادة الوزن في الطفولة ترتبط بخطر الاكتئاب
توصلت دراسة حديثة، إلى أن الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، ولديهم وزن زائد، معرضون بشكل متزايد للإصابة بأعراض الاكتئاب.