ما طريقة حساب أيام السفر التي يُشرع فيها الترخص؟ "الخثلان" يوضح

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن طريقة
حساب أيام السفر التي يشرع فيها الترخص برخص السفر.
طريقة
حساب أيام السفر التي يُشرع فيها الترخصوأوضح في مقطع فيديو
نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن طريقة حساب أيام السفر التي يشرع فيها الترخص،
تكون بالزمن.
المدة
الزمنية هي أربعة أيام على رأي الجمهوروأضاف
أن المدة الزمنية هي أربعة أيام على رأي الجمهور، بضرب أربعة أيام في 24 ساعة،
أيضًا 19 يومًا في 24 ساعة، وهكذا تحسب الطريقة.
حساب
اليوم في مدة الترخص للسفروبين
أنه إذا خرج الشخص عصرًا، وأتي عليه عصر اليوم الثاني يعتبر ذلك يومًا، وإذا خرج من مكان سفره قبل عصر اليوم الرابع، يكون بذلك لم يؤد رخصة
السفر.
🔆 ما طريقة حساب أيام السفر التي يشرع فيها الترخص برخص السفر؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) September 4, 2023
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