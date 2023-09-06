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ما طريقة حساب أيام السفر التي يُشرع فيها الترخص؟ "الخثلان" يوضح

سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن طريقة حساب أيام السفر التي يشرع فيها الترخص برخص السفر.

طريقة حساب أيام السفر التي يُشرع فيها الترخص

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن طريقة حساب أيام السفر التي يشرع فيها الترخص، تكون بالزمن.

المدة الزمنية هي أربعة أيام على رأي الجمهور

وأضاف أن المدة الزمنية هي أربعة أيام على رأي الجمهور، بضرب أربعة أيام في 24 ساعة، أيضًا 19 يومًا في 24 ساعة، وهكذا تحسب الطريقة.

حساب اليوم في مدة الترخص للسفر

وبين أنه إذا خرج الشخص عصرًا، وأتي عليه عصر اليوم الثاني يعتبر ذلك يومًا، وإذا خرج من مكان سفره قبل عصر اليوم الرابع، يكون بذلك لم يؤد رخصة السفر.

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