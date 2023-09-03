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أخبار السعودية.. مقترح بفرض غرامة على تكاليف الزواج و150 ألف ريال دعم من سكني وأمطار على 5 مناطق

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

الصفقة الكبرى.. أرامكو تدرس طرح حصة من أسهمها بقيمة 50 مليار دولار
تدرس المملكة طرح حصة من شركة أرامكو للاكتتاب العام بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، حسب "الوطن" التي نقلت عن مصادر صحفية أجنبية.

تصل لـ267 ألف دولار.. مقترح بفرض غرامة على تكاليف الزواج الباهظة في المملكة
اقترح الكاتب والباحث، الدكتور بدر بن سعود، فرض غرامة على أولئك الذين يبالغون في تكاليف حفلات الزواج، أسوة بالتجربة الهندية في هذا الصدد.

بشرى من سكني.. دعم غير مسترد بقيمة 150 ألف ريال
أتاح برنامج سكني الحصول على دعم غير مسترد بقيمة 150 ألف ريال للعديد من المنتجات.

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول وبرد على مكة وعسير و3 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

بشرى.. الغرفة التجارية تدرس مراجعة المخالفات الصادرة على المتاجر
كشف أمين عام غرفة المدينة المنورة، عبدالله أحمد أبو النصر، أن الغرفة من خلال منصة مساند الأعمال، تراجع المخالفات الصادرة من الجهات التشريعية، والرقابية على المتاجر.

خبير يتوقع أسعار التأمين على المركبات في ظل الهيئة الجديدة
توقع المتحدث باسم رابطة قطاع التأمين في المملكة، عادل العيسى، انخفاض أسعار التأمين على المركبات خلال الفترة القادمة، وتوفير مبادرات إيجابية من شركات التأمين.

التقديم يبدأ اليوم.. وظائف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
يبدأ فتح باب التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، وذلك وفق التفاصيل والمجالات  التالية:

إطلاق المرحلة الثالثة التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية في نجران
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

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