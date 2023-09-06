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فوائد لا تتوقعها.. هذا ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر قبل النوم

التمور
التمر
أ أ
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يوضح خبراء الصحة، أن التمر يعتبر أحد أهم الفواكه التي تمدّ الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، وتناوله قبل النوم يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وانتظام حركة القولون، علاوة على ذلك إضافة التمر إلى النظام الغذائي من أفضل الطرق للحصول على فوائد التمر.
أيضا يحتوي التمر، على مجموعة من الفيتامينات الأساسية لصحة الجسم، إضافة إلى البوتاسيوم والحديد والألياف الغذائية،  ويعتبر من مضادات الأكسدة، حسب موقع هيلثي لاين.

فوائد التمر قبل النوم:


- يساعد على الوقاية من الجلطات المفاجئة خلال النوم والسكتات القلبية، وبالتالي يساعد على تنظيم معدل ضربات القلب وعلاج ارتفاع ضغط الدم.
-يُمكن لتناول التمر ليلا، أن يساعدك من التخلص من الأرق، ويمنحك بالهدوء، كما يقي من اضطرابات النوم.
–  تناول التمر قبل النوم، يغذي البشرة ويزيد من نضارتها ونعومتها، كما يحميها من البقع الداكنة وعلامات التقدم في السن.
- تناول التمر قبل النوم يساعد على التقليل من الشعور بالجوع وتناول الأطعمة الدسمة وغير الصحية ليلًا، مما يساعدك على تنظيم الوزن .
- التمر يمكن أن يؤدي رفع الحديد والكربوهيدرات في التمور المجففة إلى رفع مستويات الطاقة في الجسم.
- يحتوي التمر على المعادن المختلفة مثل الحديد الذي يحمي من الإصابة بفقر الدم الناتج عن الحديد والذي يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.
- قد يحسن التمر، قدرته على تحسين وظائف المخ. ويعزز من مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهاب في الدماغ، بما في ذلك مركبات الفلافونويد.
- قد يؤدي تناول التمر إلى تعزيز الحمل للولادة بشكل طبيعي قد تكون مفيدة أيضاً في تقليل وقت المخاض، أقل بكثير من أولئك اللواتي لم يأكلوها.
- التمر غني بالبوتاسيوم، وهو مادة إلكتروليت يحتاجها الجسم لصحة القلب، يساعد البوتاسيوم أيضاً في بناء العضلات والبروتينات في الجسم.

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