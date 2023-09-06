على مكة وعدة مناطق.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من موجة حارة حتى الـ 4 مساءً

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة على الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.





موجة حارة على منطقة مكة المكرمة



الحرارة قد تصل اليوم لـ 48 درجة



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



وأوضح على حسابه في "تويتر" أن الحالة المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة، تشمل " الجموم والعاصمة المقدسة".وأضاف أنه يحذر من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات"بدر ووادي الفرع والعيص والمدينة وخيبر".ولفت إلى أن الحالة المتوقعة من ارتفاع الحرارة تطال المنطقة الشرقية لتشمل محافظات "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة هو ارتفع الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، وأن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 4 مساءً.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.