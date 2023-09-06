المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض والتمور

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حققت المملكة اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض، وفق تقرير للهيئة العامة للإحصاء والإحصاءات الزراعية لعام 2022 عن نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية.





تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والبيض والتمور



إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة



وأفاد التقرير بأن منتجات الألبان الطازجة حققت أعلى نسبة اكتفاء من المنتجات الحيوانية في المملكة لعام 2022، بنسبة بلغت 118%، يليها بيض المائدة بنسبة 117%.فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 48% للعام نفسه، وفقًا لـ"عكاظ".وفيما يخص المنتجات النباتية، جاءت التمور في المرتبة الأولى بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 124%، وبكمية إنتاج محلي بلغت 1.61 مليون طن عام 2022.بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم 67%، ومحصول البصل 44%.وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة بلغت 19.1 ألف هكتار عام 2022.وجاءت في المرتبة الأولى مساحة الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة (عدا التمور) حيث شكلت 11.5 ألف هكتار؛ أي ما نسبته 60.3%.يليها مساحة الزراعة العضوية لنخيل التمر؛ حيث شكلت 20.8% من إجمالي مساحة الزراعة العضوية.