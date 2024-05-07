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عاجل.. تفاصيل مؤثرة.. ماذا حدث في الساعة الأخيرة قبل غرق شابين وسط سيول بيشة؟

غرق شابين
غرق شابين
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روى "عائض القعيط"، قريب أسرة الشقيقين عبد العزيز وفيصل آل دخيل الله اللذين غرقا في سيول  قرية "الغفرات" بالقرب من محافظة بيشة، تفاصيل جديدة حول غرقهما.اضافة اعلان

تفاصيل جديدة عن غرق شابين في سيول بيشة:


وبحسب ما ذكره لـ "العربية"، يقول القعيط: الشابان اعتادا على السباحة في السيل، وليست هذه المرة الأولى، ووالدهما لم يكن يعلم بتوجههما للسباحة في السيل.
وأوضح أنه رغم التحذيرات فإن الشابين لم ينصتا لها، وكان آخر لقاء لهما مع والدهما قبل ساعة من وفاتهما.
وأضاف أن عبد العزيز يدرس في كلية التقنية، بينما يدرس فيصل في المرحلة الثانوية، وهما من أفضل شباب العائلة.

العثور على الجثتين:


وتابع قائلا: تم العثور على "عبدالعزيز" بعد ثاني يوم من الحادثة، والعثور على "فيصل" في اليوم التالي بجهود الدفاع المدني وأبناء المنطقة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا الحادثة وقصة العثور على جثتي الشقيقين بوادي ترج جنوب غربي بيشة، بعد أن جرفت السيول الشقيقين.
فيما عثرت فرق الدفاع المدني، على الجثة الأولى قرب مزلقان المجمعة، وعثر مواطن على الجثة الثانية في المهامل التابعة لمركز الصور.

تحذيرات الدفاع المدني:


وكان الدفاع المدني قد حذر من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وأماكن عبورها، أو ترك الأطفال بمفردهم حول مناطق تجمعات السيول.
وأوضح أن الاقتراب من تجمعات المياه، قد يتسبّب في السقوط فيها؛ لأن حوافها عادةً ما تكون قابلة للانهيار.
أيضا حذر من المجازفة بتجاوز مجاري السيول، فقد تدهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية.

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