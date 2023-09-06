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رجل يتفاجأ برسالة على باب سيارته.. هذا ما كتب فيها

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صورة الورقة
أ أ
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وثق شاب مقطعا مؤثرا حين وجد رسالة على باب سيارته تدعوه إلى الصلاة والعمل الصالح.

مضمون الرسالة:


وفيما يبدو أن الرجل تفاجأ بمضمون الرسالة إذ كان يتوقع شيئا آخر مثل شيك وخلافه.

وكانت الرسالة مكتوبة من أحد الأشخاص والذي كان يدعو إلى الخير والأعمال الطيبة.

ويبدو أن هذا العمل الخيري نابع من شخص دأب على أعمال الخير كما يبدو أنه لم يقصد شخصا بعينه وإنما يفعل ذلك مرضاة لوجه الله تعالى.

إشادة واسعة:


ونال هذا التصرف إعجاب الكثيرين والذين أشادوا بالخطوة وطالبوا بالاقتداء به والقيام بمثل هذه الأعمال الخيرية التي تسهم في تقريب الناس إلى ربهم.

 

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