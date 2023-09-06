رجل يتفاجأ برسالة على باب سيارته.. هذا ما كتب فيها

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وثق شاب مقطعا مؤثرا حين وجد رسالة على باب سيارته تدعوه إلى الصلاة والعمل الصالح.





مضمون الرسالة:

إشادة واسعة:

وفيما يبدو أن الرجل تفاجأ بمضمون الرسالة إذ كان يتوقع شيئا آخر مثل شيك وخلافه.وكانت الرسالة مكتوبة من أحد الأشخاص والذي كان يدعو إلى الخير والأعمال الطيبة.ويبدو أن هذا العمل الخيري نابع من شخص دأب على أعمال الخير كما يبدو أنه لم يقصد شخصا بعينه وإنما يفعل ذلك مرضاة لوجه الله تعالى.ونال هذا التصرف إعجاب الكثيرين والذين أشادوا بالخطوة وطالبوا بالاقتداء به والقيام بمثل هذه الأعمال الخيرية التي تسهم في تقريب الناس إلى ربهم.