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تمويل ميسر من الصندوق الصناعي للمشاريع بنسبة 50% من التكلفة

صندوق التنمية الصناعية
تمويل ميسر من الصندوق الصناعي
أ أ
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أعلن صندوق التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إتاحة الاستفادة من مُحفِّزاته التمويلية عبر مبادرة المصانع الواعدة.
تقدم المحفزات تمويلاً ميسراً، ومسار "حوافز مُسرِّعة تنافسية"، وذلك في إطار مبادرة "تحفيز الصناعة المحليّة"، التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية.


التمويل الميسر

ويهدف "التمويل الميسر" إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكَرة، دون اشتراط للضمانات الشخصية، لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.
ويتضمن التمويل مزايا: نسبة تمويل تصل إلى 50% من تكلفة المشروع، ومدة إقراض تصل إلى 10 سنوات، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وصرف 20% من مبلغ القرض دُفعةً مُقدَّمة.


حوافز مسرعة تنافسية

ويهدف مسار "حوافز مسرعة تنافسية" أحد مسارات مبادرة "مصانع المستقبل" إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وفقًا لـ "الوطن".
وتقديم دعم مالي وحوافز للمتقدمين بطلب الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي ضمن برنامج "تنافسية" - بعد استيفائهم شروط البرنامج -، وذلك من أجل تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة.


تحسين تنافسية القطاع

والإسهام في تحسين تنافسية القطاع الصناعي، إذ يتضمّن هذا المسار مزايا تحفيزية تتمثّل في: الحصول على تمويل يصل إلى 75%، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
ويُمكن للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من محفزات الصندوق الصناعي ضمن مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية"، التقدّم بطلباتهم إلكترونيًا.


مبادرة تحفيز الصناعة

ويتم التقديم من خلال صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وتتضمّن المبادرة عددًا من المبادرات الفرعية والمُمكّنات لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة بالتعاون بين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

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