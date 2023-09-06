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دراسة: السمنة وزيادة الوزن في الطفولة ترتبط بخطر الاكتئاب

سمنة الطفل
سمنة الطفل
أ أ
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توصلت دراسة حديثة، إلى أن الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، ولديهم وزن زائد، معرضون بشكل متزايد للإصابة بأعراض الاكتئاب.
ولاحظ فريق البحث من كينغز كوليدج في لندن، أن الارتباط بين الوزن الزائد والاكتئاب أضعف بين سن 16 و21 عاماً، ما يشير إلى أن الأعمار من 12 إلى 16 عاماً هي نقطة حساسة، وأن الطرق الوقائية مفيدة في هذه المرحلة.

خطورة زيادة الوزن


وبحسب "مديكال إكسبريس"، استخدم البحث بيانات سجل التوائم البالغين في المملكة المتحدة المولودين بين 1994 و1996.
وتم تقييم أعراض الاكتئاب، مثل انخفاض المزاج، والشعور بالوحدة والإرهاق، ووزن الجسم في سن 12 و16 و21 عاماً.

وزن الجسم والاكتئاب


ورصدت الدراسة أيضاً أن التباين بين وزن الجسم والاكتئاب في كل عمر تم تفسيره في الغالب بالعوامل البيئية. ويشير ذلك إلى عوامل خارجية قد يتعرض لها المراهقون.
وأفاد التحليل بأن "عدم الرضا عن الجسم والوزن يمكن أن يكون وصمة عار ذات صلة بالبيئة المحيطة، وأن التدخل قد يكون مفيداً في هذه المرحلة التي يتأثر فيها المراهقون"، بينما يتأثر البالغون بدرجة أقل بوزن الجسم في مراحل لاحقة من العمر.

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