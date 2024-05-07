مواقيت الصلاة الثلاثاء 28 شوال .. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 28 شوال 1445 هجرية، الموافق 7 مايو 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 28 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:30 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:46.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:19 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:43 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 28 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:24المدينة – 4:17الرياض – 3:48○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:19الرياض – 11:50○ موعد أذان العصرمكة – 3:37المدينة – 3:45الرياض – 3:17○ موعد أذان المغربمكة – 6:49المدينة – 6:55الرياض – 6:27○ موعد أذان العشاءمكة – 8:19المدينة – 8:25الرياض – 7:57