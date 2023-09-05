أخبار السعودية.. سكن بالقسط الميسر وشروط نقل ملكية الأرض للمستفيد

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
3 شروط من سكني بخصوص نقل ملكية الأرض للمستفيد
كشف برنامج سكني عن شروط نقل ملكية المنزل المقام على الأرض المجانية.
وقال ردًا على استفسار لأحد المستفيدين عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد عند:
المزايا والأهداف.. طريقة الحصول على السكن الملائم من خلال خدمة القسط الميسر
تأتي خدمة القسط الميسر في إطار الجهود الحكومية لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز غدًا بالمسجد الحرام
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه يكرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يوم غد، الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43.
خدمات النقل العام بالطائف تعمل 18 ساعة يوميًا لنقل مليوني راكب سنويًا
دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم الثلاثاء، مشروع "النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف"، من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بجوار جامع الملك فهد.
الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك
حذر متخصص من مغبة إخفاء 5 حقائق جوهرية أو التهاون فيها عند التأمين على المركبات، لما ينطوي عليها من آثار تفقد صاحب التأمين الحق في المطالبة بالتعويض.
احذر .. هذا التصرف يكلفك غرامة 3 آلاف ريال
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي، بمنتزه السودة في منطقة عسير.
أمانة جدة تعلن إغلاق طريق المدينة المنورة
أعلنت امانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة عن اغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع مابين شارع قريش جنوبا وشارع عمر عبد الجبار شمالا.
مكة تتصدر بـ 47.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء لحملة البكالوريوس
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة "لا تتطلب الخبرة" لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات الإدارية بمسمى "سكرتير" حسب التفاصيل والشروط التالية: