هل دفعة سبتمبر هي الأخيرة؟.. رد حاسم حول مصير حساب المواطن

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أكد حساب المواطن، استمرار الدعم المقدم من البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من تبعات ارتفاع الأسعار عالميًا على المواطن، نافيًا أن تكون الدفعة 70 – شهر سبتمبر هي الأخيرة.

وفي ردها على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كانت الدفعة المقبلة هي الأخيرة من حساب المواطن؟، قالت "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "البرنامج لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير".



البرنامج لا يزال قائم علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 5, 2023

حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





الدعم الإضافي



وأعلن حساب المواطن في تصريح سابق، أن الدفعة 70 – شهر سبتمبر ستشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في الشهر الماضي بتمديده لشهرين إضافيينوقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "تنفيذا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل".وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس، إلا أن خادم الحرمين أمر بتمديده لمدة أربعة أشهر، وذلك حتى شهر يوليو، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





خطوات التسجيل في حساب المواطن

