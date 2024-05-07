عاجل.. أمطار رعدية على الرياض والشرقية ورياح متربة بـ5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.





أمطار رعدية على الرياض و4 مناطق



رياح متربة على 5 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف "المرور" أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، وعسير.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.