القبض على مواطن في جازان بعد نشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض

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أعلنت
شرطة منطقة نجران، أنها ألقت القبض على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة، ومخالفة لنظام
مكافحة جرائم المعلوماتية.
ضبط
شخص نشر محتوى يتضمن التهديد وأوضحت
على منصة إكس، أنه تم ضبط مواطن لنشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء
على الآخرين مما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليه
وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
#عاجل | شرطة نجران:— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) May 6, 2024
القبض على مواطن لنشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء على الآخرين مما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليه وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية#الإخبارية pic.twitter.com/HKFhtgj8Nk
نظام
مكافحة الجرائم المعلوماتيةوينص
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يستولي لنفسه
أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال،
أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.