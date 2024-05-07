القبض على مواطن في جازان بعد نشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض

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أعلنت شرطة منطقة نجران، أنها ألقت القبض على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة، ومخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.





ضبط شخص نشر محتوى يتضمن التهديد







القبض على مواطن لنشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء على الآخرين مما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليه وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتيةpic.twitter.com/HKFhtgj8Nk #عاجل | شرطة نجران:القبض على مواطن لنشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء على الآخرين مما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليه وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية #الإخبارية May 6, 2024

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية



وأوضحت على منصة إكس، أنه تم ضبط مواطن لنشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء على الآخرين مما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليه وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.وينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.



