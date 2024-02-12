الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك ووظائف التعليم عبر تمهير

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

100 شهيد فلسطيني في قصف صهيوني عنيف على رفح الفلسطينية
استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في قصف صهيوني مكثف استهدف مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا
دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير في حساباتهم بعد - على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة الدفعة "مدفوعة" - إلى مراجعة البنك على الفور.

"الدراسة عن بعد" في عسير والشرقية وتعليقها في جامعتين
أعلن تعليم المنطقة الشرقية، عن تحويل الدراسة عن بعد اليوم الاثنين،  بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية.

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وبرد على الشرقية وجازان وضباب بمعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.

منصة مدرستي.. طريقة رفع ملف مع تعليق الدراسة اليوم الاثنين
تتمتع منصة مدرستي، بالعديد من المميزات التي تساعد على تقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب والطالبات في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، ومنها خدمة رفع الملفات عبر المنصة الإلكترونية.

اليوم.. الشورى يناقش استثمارات العقارات المخصصة للمرافق الصحية
يناقش مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ19 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، التي تنعقد صباح اليوم الاثنين، تقريرًا عن استثمارات العقارات المخصصة للمرافق الصحية.

رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة التعليم عبر تمهير 1445
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" في مقر الوزارة لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

البرهان: لا انقلاب في السودان ومن يدعي ذلك "كاذب"
نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وجود انقلاب عسكري في السودان، قائلاً إن "كل من يدعي ذلك فهو كاذب وواهم".

هولندا.. توزيع نسخ من القرآن ردًا على الهجمات المعادية للإسلام

شهد ميدان جانسبلين الشهير في مدينة آرنم الهولندية، توزيع نسخ من القرآن الكريم باللغة الهولندية.

3 مشروبات تناولها يوميًا للحفاظ على صحة الأمعاء والكبد
أوصى طبيب بتناول ثلاث مشروبات يوميًا للحفاظ على صحة الأمعاء والكبد.

كيف تنشط عقلك بسهولة؟
تعزيز القدرات الفكرية يساعد في شحذ العقل بسهولة وتعزيز المهارات الفكرية والاستمتاع بحياة أكثر إشباعًا ونشاطًا عقليًا.

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