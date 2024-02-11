الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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أخبار السعودية.. 4.3 مليار ريال من حساب المواطن وإجازتا الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تفاصيل الدفعة الـ 75 من حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 75– شهر فبراير، التي بدأ إيداعها في الساعات الأولى من يوم الأحد في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملة الدعم الإضافي.

إحباط تهريب أكثر من 1.6 مليون حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب مليون و683  ألف كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق حتى 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

مع انطلاق الاختبارات النهائية اليوم.. اعرف بداية إجازتي الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس
تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية، للطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة اليوم الأحد. 

50 % من الذكور ينامون أثناء القيادة بالمملكة.. تعرف على السبب
كشفت دراسة بحثية، أن 50% من قائدي المركبات الذكور في المملكة يشعرون بالنعاس أثناء القيادة، مقارنة بـ 32% من الإناث، اعتمادًا على إحصائية أجريت خلال الـ 6 أشهر السابقة.

الجوازات توضح ماذا يترتب على الكفيل حال إجراء خروج نهائي للعامل ولم يسافر؟
أكدت المديرية العامة للجوازات، على أنه في حال منح العامل تأشيرة خروج نهائي، فعلى صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط.

اللجنة الأمنية تضبط رتبًا وأنواطًا عسكرية وشعارات مخالفة في محال بيع بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، (4000) رتبة وأنواط عسكرية وشعارات عسكرية متنوعة.

للثانوية فأعلى.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن بدء التقديم ببرامج الابتعاث

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية عالمياً حسب التصنيفات العالمية في العديد من المجالات والتخصصات.

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