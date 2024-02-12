توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وبرد على الشرقية وجازان وضباب بمعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.





أمطار رعدية ورياح وبرد على 4 مناطق



ضباب كثيف على 9 مناطق







رياح متربة على 3 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



حزام رعدي ماطر على شرق المملكة







أمطار غزيرة وفيضانات وسيول







6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والحدود الشمالية.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالة شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.وتُبيّن آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى تشكل حزام رعدي ماطر بغزارة على المنطقة الشرقية من المملكة هذه الأثناء، ويُتوقع أن يستمر تأثيرها الساعات القادمة على محافظات الجبيل والدمام وبقيق والمناطق المجاورة، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات، وفقًا لـ"طقس العرب".أما اليوم الاثنين، ونتيجة استمرار تحرك المُنخفض الجوي في طبقات الجو العالية للشرق والجنوب الشرقي، تشتد الفعالية بشكل كبير على الإمارات وسلطنة عُمان، حيث تتدفق كميات من السُحب الركامية ويُرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية و تساقط البَرَديات، مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.ومن جهته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار تاريخية متوقعة مع فيضانات وسيول على المملكة والإمارات والبحرين.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين الثاني من شعبان وغدًا الثلاثاء الثالث من شعبان 1445هـ الموافق 12 و13 من فبراير 2024، حيث سيكونان يومين تاريخيين لن ينسهما الإماراتيون والعمانيون من ناحية الأمطار.وأضاف أن توقعات النماذج العددية وضعت في توقعاتها كميات هائلة، بحيث تشكل فيضانات محلية وسيولاً قوية على الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، متوقعًا أمطارًا من غزيرة إلى غزيرة جدًا ورياحًا وحبات برد بالدرجة الأولى.وبين أن الحالة المتوقعة على قطر والبحرين بالدرجة الثانية، مع أمطار متوقعة من شبه غزيرة إلى غزيرة، وحبات برد وسيول ورياح، والمنطقة الشرقية من المملكة والكويت، متوقعًا تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد ورياح مع سيول.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلاً حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.