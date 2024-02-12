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عاجل.. 100 شهيد فلسطيني في قصف صهيوني عنيف على رفح الفلسطينية

القصف الإسرائيلي على رفح
القصف الإسرائيلي على رفح
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استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في قصف صهيوني مكثف استهدف مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان

100 شهيد فلسطيني في قصف صهيوني عنيف على رفح

 وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر صحية في رفح، باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا الى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.
 وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال".
 وأضافت مصادر محلية أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح.
وأشارت المصادر الى أن مركبات مدنية تقل شهداء ومصابين وصلت إلى المستشفى الكويتي في رفح، وسط نزوح المئات للمستشفى هربًا من القصف على المدينة.
وعرف من بين المساجد المستهدفة، مسجدي الرحمة في الشابورة، والهدى في مخيم يبنا اللذان يأويان عشرات النازحين في رفح، الى جانب أكثر من 14 منزلاً مأهولا.ً
كما طال القصف والغارات الاسرائيلية مناطق قريبة من الحدود مع مصر.

1.4 مليون فلسطيني في رفح

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
وكانت قد استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون، الليلة، برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
ولليوم الـ129، يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، مخلفًا، في حصيلة غير نهائية، أكثر من 28.176 شهيدا و67.784 جريحًا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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