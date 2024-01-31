أخبار السعودية.. موعد صرف دعم الدفعة 75 من حساب المواطن وكيفية صلاة الاستسقاء

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان تطوير العلاقات ومواجهة التحديات
صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمملكة، فيما يلي نصه:
جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في عدد من الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:
حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد صرف دعم الدفعة 75
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير.
"الإحصاء": الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة يتجاوز 762 مليار ريال
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م.
منصة مدرستي.. رابط دخول كادر المعلمين 1445
تتمتع منصة مدرستي بالعديد من المزايا والخدمات التي لا يقتصر تقديمها فقط على الطلاب، بل وتشمل كذلك المعلمين.
تحذير من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
غدًا إقامتها.. العلامة الفوزان يوضح كيفية صلاة الاستسقاء (فيديو)
كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن كيفية صلاة الاستسقاء التي من المقرر أن تُقام غدًا الخميس بالمملكة.