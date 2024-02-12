"الدارسة عن بعد" في عسير والشرقية وتعليقها في جامعتين

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أعلن تعليم المنطقة الشرقية، عن تحويل الدراسة عن بعد اليوم الاثنين، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية.





تعليق الدراسة اليوم في مدارس المنطقة الشرقية



تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الملك فيصل



جامعة الملك خالد تعلن تعليق الدراسة الحضورية



تحويل التعليم إلى منصة "مدرستي" في جميع مدارس عسير



وقال تعليم الشرقية، حرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) اليوم الاثنين الموافق 1445/8/2هـ بجميع مدارس المنطقة الشرقية ماعدا محافظات النعيرية - الخفجي - قريا العليا.وعلَّقت جامعة الملك فيصل الدراسة الحضورية لجميع طلابها وطالباتها اليوم الاثنين، وتحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية.وجاء هذا الإجراء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية.كما أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة حضوريًا اليوم الاثنين، بجميع كلياتها، في المقر الرئيس وفي المحافظات بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.تقرر تحويل الدراسة اليوم الاثنين 2 / 8 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير.