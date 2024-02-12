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صحيفة تواصل الالكترونية

فعالية تحت شعار: "لا تحرق القرآن، بل اقرأ ما بداخله"

هولندا.. توزيع نسخ من القرآن ردًا على الهجمات المعادية للإسلام

القرآن الكريم
القرآن الكريم
أ أ
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شهد ميدان جانسبلين الشهير في مدينة آرنم الهولندية، توزيع نسخ من القرآن الكريم باللغة الهولندية.
جاء ذلك على هامش فعالية نظمها إداريّو وقف إسلامي يضم 6 مساجد، ردًا على محاولة إحراق المصحف من قِبل إدوين فاغنسفيلد، زعيم حركة الأوروبيين الوطنيين العنصرية اليمينية المتطرفة ضد أسلمة الغرب (PEGIDA).اضافة اعلان

توزيع نسخ من القرآن باللغة الهولندية

وكان فاغنسفيلد حاول حرق نسخة من القرآن الكريم في الميدان ذاته يوم 13 يناير الفائت.
ووزع منظمو الفعالية نسخ مترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الهولندية وكُتيّب يتضمن تعاليم الدين الإسلامي، أمس الأحد.
ونُظّمت الفعالية تحت شعار "لا تحرق القرآن، بل اقرأ ما بداخله"، وفقًا لـ"الأناضول".
وقال رئيس الوقف المنظم للفعالية غالب آيدمير، إنهم يريدون إيصال رسالة إلى الشباب عن أهمية الإسلام والقرآن الكريم بالنسبة للمسلمين.

لا ينبغي حرق القرآن

وتابع قائلاً: "لدينا كتيبات تشرح تعاليم الإسلام باللغة الهولندية، ولدينا نسخ من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الهولندية. ونحن هنا للإجابة على من لديه أسئلة حول الإسلام وندعو الجميع إلى مساجدنا. نريد أن نبقى على تواصل مع الناس بهذه الطريقة".
وأشار إلى أنهم يريدون الوحدة والتضامن بين الأشخاص الذين يعيشون في أرنم، مضيفًا: "لا ينبغي حرق القرآن أو أي كتاب مقدس، بل يجب قراءتها".

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