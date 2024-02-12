الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

البرهان: لا انقلاب في السودان ومن يدعي ذلك "كاذب"

عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وجود انقلاب عسكري في السودان، قائلاً إن "كل من يدعي ذلك فهو كاذب وواهم".اضافة اعلان
جاء ذلك خلال كلمة للبرهان، أمس الأحد، أمام ضباط وجنود "الفرقة 19 مشاة" التابعة للجيش السوداني بمدينة الدبة بالولاية الشمالية (شمال)، وفق بيان لمجلس السيادة، وفقًا لـ"الأناضول".

البرهان ينفي وجود محاولة انقلابية في السودان

ويأتي نفي البرهان لوجود محاولة انقلابية في البلاد، بعد 5 أيام من نقل صحيفة "السوداني" (خاصة)، عن مصادر عسكرية لم تسمها، أن "استخبارات الجيش اعتقلت عددًا من الضباط الفاعلين بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، بتهمة الإعداد لانقلاب".
والأربعاء، قال ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، إن القوات المسلحة لبلاده "كلها خلف قائد الجيش (عبد الفتاح البرهان) والقوات النظامية الأمنية تعمل خلف القيادة بقلب رجل واحد وفق تراتبية منظمة".
وفي خطابه أمام جنوده وضباطه، قال البرهان إن "كل من يقول هنالك انقلاب فهو كاذب وواهم، وكل الجيش على قلب رجل واحد، وكلنا مع بعضنا سننهي هذا التمرد (في إشارة لقوات لدعم السريع)".

الشعب السوداني يقاتل مع القوات المسلحة

وأضاف أن" القوات المسلحة لا تقاتل وحدها وأن الشعب السوداني يقاتل معها ويساندها ويلتف حولها".
وتعهد البرهان، وفق البيان، بـ"القتال حتى النصر من أجل كرامة هذا الشعب وقواته المسلحة".
وأوضح أن "الجيش السوداني لم ولن ينهزم، وأن معركة الدولة ضد مليشيا آل دقلو (في إشارة لقوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو 'حميدتي') هي معركة كرامة فهذه القوات تمردت ونهبت اموال وممتلكات الشعب السوداني (...)".
وشدد البرهان على محاسبة قوات الدعم السريع وقادتها "حسابًا عسيرًا"، مشيرًا إلى أن "الجيش يتقدم في كل المحاور، ويعمل جاهدًا من أجل النصر، ودحر العدو في القريب".
ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربًا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

اقرأ أيضا

الدفاع الروسية: سقوط 5 آلاف جندي أوكراني بين قتيل وجريح وأسير في أسبوع

زلزال بقوة 5 درجات يضرب "ألتاي" الروسية

وزير الإعلام اليمني يثمن دور المملكة البنّاء تجاه بلاده في مختلف المجالات

"العدل الدولية" تعلن عن موعد مهم جدا بخصوص الاحتلال وفلسطين

الأونروا: الوضع الإنساني في رفح ميؤوس منه بشكل متزايد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

البرهان وحميدتي 9:47 ص الجمعة، 09 فبراير 2024

السودان.. البرهان في الخرطوم وحميدتي يناشد المجتمع الدولي

اشتباكات السودان 4:31 ص الأحد، 04 فبراير 2024

مسؤول أممي: قتلى ونزوح "واسع" جراء القتال بالفاشر غربي السودان

عبد الفتاح البرهان 5:10 ص الخميس، 01 فبراير 2024

البرهان: لا عملية سياسية في السودان قبل إنهاء "تمرد الدعم السريع"

اشتباكات السودان 10:55 ص الجمعة، 26 يناير 2024

السودان.. مقتل 10 مدنيين ومعارك محتدمة غرب كردفان وموجة نزوح