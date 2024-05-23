تمكّن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بمشاركة إمارة وأمانة منطقة المدينة المنورة، وجمعية فزعة نحا، والقوات الخاصة للأمن البيئي، من نقل 5 أشجار معمرة من حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز، و3 من قرية الفريش إلى متنزه البيضاء البري بمنطقة المدينة المنورة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة "نقل
الأشجار المعمرة"؛ حفاظاً عليها من التعدي وللاهتمام بها ورعايتها، ضمن جهود
المركز لحماية الأشجار المعمرة والنادرة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
"الغطاء النباتي" ينقل 8 أشجار معمرة إلى متنزه البيضاء بالمدينة وتعاونت فرق المركز، وأمانة منطقة المدينة المنورة، ومبادرة فزعة
نحا في عمليات نقل هذه الأشجار، والحفر لها، وتمديد شبكة الري، وتقليم أسفلها،
ووضعها في صناديق خاصة معالجة بالأسمدة، عبر قاطرات ومعدات مختصة؛ بهدف المحافظة
عليها، وبقائها على قيد الحياة، إضافة إلى معالجتها من وجود أية آفات حشرية.
ويأتي
ذلك بعد إجراء فرق المركز الدراسات والبحوث اللازمة على تلك الأشجار، للوقوف على
عمرها وحالتها، ثم متابعتها والعناية بها طوال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات
المشاركة، تمهيدًا لنقلها إلى الموقع المناسب.