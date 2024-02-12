عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة رفع ملف مع تعليق الدراسة اليوم الاثنين

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تتمتع منصة مدرستي، بالعديد من المميزات التي تساعد على تقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب والطالبات في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، ومنها خدمة رفع الملفات عبر المنصة الإلكترونية.





طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445



رفع الملفات الصوتية على منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

