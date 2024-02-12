عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة رفع ملف مع تعليق الدراسة اليوم الاثنين

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تتمتع منصة مدرستي، بالعديد من المميزات التي تساعد على تقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب والطالبات في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، ومنها خدمة رفع الملفات عبر المنصة الإلكترونية.
طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445يمكن رفع الواجبات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مدرستي.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.
- انقر فوق (مسؤولياتي)، في الصفحة الرئيسية.
- انقر فوق (إدراج مهمة).
- حدد المهمة التي سيتم تقديم المهمة من أجلها.
- أضف ملف المهمة.
- أكمل جميع الأسئلة.
- اضغط على حفظ حتى يتم إرسال الواجب إلى المعلم.
- انقر فوق مرئي للسماح للمدرس بمشاهدة الواجب وتقديره.
رفع الملفات الصوتية على منصة مدرستيأما فيما يتعلق بطريقة رفع الملفات الصوتية، فيتعين الآتي:
-تجهيز الملف الصوتي على الجهاز.
-استخدام أحد برامج ضغط الملفات.
- من القائمة الجانبية قم بالضغط على مقررات ومصادر - قم باختيار حل واجباتي سوف يظهر أمامك أيقونة رفع الملف.
-اختر أيقونة الملف الصوتي، ثم حدد زر رفع الملف لرفعه على المنصة بنجاح.
الدخول إلى منصة مدرستييتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.
دخول مدرستي عبر توكلناللدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا (من هنا)
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.