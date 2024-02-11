أخبار السعودية.. سبب نقص مبلغ دفعة حساب المواطن وخطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:



المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بقاعدة عسكرية في الصومال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية.



الداخلية تنفذ حكم الشرع في عدد من الجناة بالرياض لارتكابهم هذه الجريمة البشعة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بعدد من الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:



بعد الإيداع.. تعرّف على سبب نقص مبلغ دفعة حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن كيفية التعرف على أسباب نقص مبالغ الدعم، وذلك عقب البدء في إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين اليوم الأحد.



خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ للحجاج من داخل المملكة

كشفت وزارة الحج عن خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ / 2024م للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة http://Localhaj.haj.gov.sa.



إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق حتى 10 مساءً



أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.



رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" بمدينة الجبيل الصناعية، عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.



فيلا بنافذة واحدة في المملكة.. تعرف على الأسرار والتفاصيل

شهد الوسطان المعماري والإنشائي في المملكة اهتمامًا وجدلًا واسعين، خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو قصير لفيلا بنافذة واحدة.



ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار التقديم على 15 وظيفة شاغرة بالمجالات "الإدارية، القانونية، اللغات، العلمية، الهندسية"، وأخرى.



