اليوم.. الشورى يناقش استثمارات العقارات المخصصة للمرافق الصحية

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يناقش مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ19 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، التي تنعقد صباح اليوم الاثنين، تقريرًا عن استثمارات العقارات المخصصة للمرافق الصحية.





إدراج فحص الخلو من المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج



تعديل نظام المرور للحد من التجاوزات



لكل 10 أعضاء حق اقتراح مشروع نظام جديد



مناقشة آلية دراسة الموضوعات المحالة من المجلس



خطة وآليات عمل لجنة التجارة والاستثمار



ويترقب المجتمع المحلي ما أسفرت عنه دراسة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في الشورى، وتوصياتها بخصوص إدراج فحص الخلو من المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج، الذي دار حوله جدل واسع منذ خمسة أعوام ولم يبت فيه المجلس إلى اليوم.ويتوقع طرح لجنة الشؤون الأمنية توصياتها بشأن مقترح تعديل نظام المرور؛ بهدف الحد من التجاوزات السلوكية لقائدي المركبات، وفقًا لـ "عكاظ".وتتضمن جلسة اليوم وغدًا الثلاثاء، إبداء وجهة نظر الشورى في عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وبلدان شقيقة وصديقة.يذكر، أن المجلس يتيح بموجب مادته (الثالثة والعشرين) لكل 10 أعضاء من أعضاء مجلس الشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، ورفع رئيس المجلس الاقتراح إلى خادم الحرمين الشريفين.وعقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية دراسة الموضوعات التي ستحال للجنة من المجلس والتي تختص اللجنة بدراستها خلال الفترة المقبلة.وناقشت لجنة التجارة والاستثمار؛ في اجتماعها المنعقد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، خطة اللجنة وآليات عملها لدراسة (الأنظمة، والتقارير السنوية للجهات الحكومية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم) المتعلقة بقطاع التجارة والاستثمار للعام 2024.