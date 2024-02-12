3 مشروبات تناولها يوميًا للحفاظ على صحة الأمعاء والكبد

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أوصى طبيب بتناول ثلاث مشروبات يوميًا للحفاظ على صحة الأمعاء والكبد.

وتحدث الدكتور سوراب سيثي، طبيب الجهاز الهضمي المعتمد في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن الفوائد الصحية للمشروبات الشعبية، بما فيها الشاي الأخضر والقهوة، لتجنب خطر الإصابة بأمراض الكبد وحماية الأمعاء.





1. الشاي الأخضر



2. القهوة



3. عصير التوت



أوضح الدكتور سيثي أن الشاي الأخضر هو بديل شائع للقهوة، وهو "خيار ممتاز" بفضل محتواه من مادة الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية تفيد الأمعاء والكبد.علاوة على ذلك، تشير مراجعة نشرتها مجلة الطب الصيني إلى أن الشاي الأخضر قد يحمي أيضًا من مرض باركنسون ومرض الزهايمر وحتى بعض أنواع السرطان، بحسب صحيفة "إكسبريٍس".مشروب آخر ينصح به طبيب الجهاز الهضمي هو القهوة. وقال: "إنه خيار رائع لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة المتعددة، وقد ثبت أنه يعزز صحة الكبد عن طريق إدارة مرض الكبد الدهني وكذلك تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد".ووجدت الأبحاث المنشورة في مجلة أمراض الكبد السريرية والتجريبية، أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من فنجانين من القهوة يوميًا لديهم فرصة أقل للإصابة بتليف الكبد.لكن الطبيب نصح بعدم إضافة أي سكر إلى القهوة من أجل جني الفوائد الصحية.وأوصى الدكتور سيثي بتناول عصير مصنوع من التوت، الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، إلى جانب السبانخ وماء جوز الهند.وفي حين أن العصائر غالبًا ما توصف بأنها خيار غير صحي بسبب محتواها من السكر، قالت الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية في مجال الصحة العامة، إن العصائر تحتفظ ببعض الألياف من الفاكهة والخضروات المستخدمة فيها، ولها نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم.