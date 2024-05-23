الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحويل مطار أبها الدولي إلى أول "مطار صامت" بالمملكة

مطار أبها
مطار أبها
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصبح مطار أبها الدولي، أول "مطار صامت" بالمملكة، من خلال إيقاف العمل بالنداء الصوتي للإعلان عن الرحلات.
وقالت إدارة مطار أبها الدولي، إن ذلك يأتي انطلاقًا من مواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في عدة مطارات دولية حول العالم.اضافة اعلان
وأضافت إدارة المطار في بيان، أن هذه الممارسة تم تطبيقها في عدة مطارات حول العالم، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مطار شانغي الدولي، ومطار زيورخ الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار أمستردام الدولي، ومطار مدينة لندن الدولي، والعديد من من المطارات العالمية الأخرى، بحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ".

سفر بلا إجهاد أو ضوضاء

وأشارت إلى أنه رغبةً في التميز المختلف في منطقة عسير للوصول إلى "مستقبل السفر الخالي من الإجهاد والضوضاء"، وليكون مطار أبها الدولي "المطار الصامت" كأول مطار في السعودية، فإنه سيتم البدء بالاستغناء عن الإعلان عن الرحلات أثناء تصعيد المسافرين، حيث يتطلّب تحقيق ذلك ركائز أساسية هي:
-دقة المعلومات على شاشات عرض الرحلات.
-عرض معلومات الرحلة على بوابات التصعيد قبل فتح البوابة وتصعيد المسافرين.
- حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت تتضمن لوحات تعريفية متعددة اللغات وإشعارات إلكترونية التوضيح.
-لفت نظر المسافرين لعدم وجود نداءات صوتية بالمطار.

نداء صوتي

ولفتت إلى أنه سيتم تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة، الذي يستخدم فقط في بعض الحالات الطارئة مثل إلغاء أو تأخير الرحلات او أي إعلانات أخرى ذات أهمية للمسافرين.
‏وأعربت إدارة المطار عن أملها من الجهات ذات العلاقة تكثيف الجهود لتطبيق هذه المبادرة، وتشجيع المسافرين على الجاهزية في حال السفر عبر المطار الصامت «مطار أبها الدولي»، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بشركة الطيران، ومتابعة شاشات عرض معلومات الرحلات لضمان رحلة ممتعة خالية من الإجهاد والضوضاء للمسافرين.

اقرأ أيضا

عاجل.. إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و9 مناطق

نصب واحتيال.. القبض على وافد لقيامه بترويج حملات حج وهمية

عاجل.. شروط تنظيم العمل المرن.. يطبق على هؤلاء فقط ولا يتجاوز هذا العدد من الساعات شهريًا

"المشروبات النقية للصناعة" تُطلق تقنية ألمانية هي الأولى في العالم لمعالجة المياه

عاجل.. "الموارد البشرية": تعليق العمل حضوريًا بالجهات الحكومية في هذه الحالات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook