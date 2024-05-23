تحويل مطار أبها الدولي إلى أول "مطار صامت" بالمملكة

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أصبح مطار أبها الدولي، أول "مطار صامت" بالمملكة، من خلال إيقاف العمل بالنداء الصوتي للإعلان عن الرحلات.

وقالت إدارة مطار أبها الدولي، إن ذلك يأتي انطلاقًا من مواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في عدة مطارات دولية حول العالم.

وأضافت إدارة المطار في بيان، أن هذه الممارسة تم تطبيقها في عدة مطارات حول العالم، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مطار شانغي الدولي، ومطار زيورخ الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار أمستردام الدولي، ومطار مدينة لندن الدولي، والعديد من من المطارات العالمية الأخرى، بحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ".





سفر بلا إجهاد أو ضوضاء



نداء صوتي



وأشارت إلى أنه رغبةً في التميز المختلف في منطقة عسير للوصول إلى "مستقبل السفر الخالي من الإجهاد والضوضاء"، وليكون مطار أبها الدولي "المطار الصامت" كأول مطار في السعودية، فإنه سيتم البدء بالاستغناء عن الإعلان عن الرحلات أثناء تصعيد المسافرين، حيث يتطلّب تحقيق ذلك ركائز أساسية هي:-دقة المعلومات على شاشات عرض الرحلات.-عرض معلومات الرحلة على بوابات التصعيد قبل فتح البوابة وتصعيد المسافرين.- حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت تتضمن لوحات تعريفية متعددة اللغات وإشعارات إلكترونية التوضيح.-لفت نظر المسافرين لعدم وجود نداءات صوتية بالمطار.ولفتت إلى أنه سيتم تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة، الذي يستخدم فقط في بعض الحالات الطارئة مثل إلغاء أو تأخير الرحلات او أي إعلانات أخرى ذات أهمية للمسافرين.‏وأعربت إدارة المطار عن أملها من الجهات ذات العلاقة تكثيف الجهود لتطبيق هذه المبادرة، وتشجيع المسافرين على الجاهزية في حال السفر عبر المطار الصامت «مطار أبها الدولي»، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بشركة الطيران، ومتابعة شاشات عرض معلومات الرحلات لضمان رحلة ممتعة خالية من الإجهاد والضوضاء للمسافرين.