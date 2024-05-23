عاجل.. استعلم الآن.. صدور نتائج الأهلية للدورة 79 من حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024).

وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا)



pic.twitter.com/N91O9AtEv8 صدرت نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/bEbxEIocz6 May 23, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

