أخبار السعودية.. العمل عن بُعد بالجهات الحكومية وموعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
من اليوم.. إيقاف إصدار تصاريح العمرة ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445 هـ
أعلنت وزارة الحج والعمرة، إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك، ومنع الزوّار من دخول مكة اعتبارًا من اليوم الخميس 15 ذي القعدة 1445 هـ حتى 15 ذي الحجة 1445 هـ. المزيد هنا
غرامة وسجن وترحيل.. مخالفات تستدعي العقوبة في موسم الحج
أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، تحذيرًا من أي محاولة من محاولات التحايل على أنظمة الحج.. المزيد هنا
وكيل الأمر بالمعروف: وفاة شخص بسبب خلطات وأعشاب من أحد الرقاة (فيديو)
حذر وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا، تركي بن عبدالله الشليل، من المخالفات الشرعية من جانب ممارسي الرقية.. المزيد هنا
"الموارد البشرية": تعليق العمل حضوريًا بالجهات الحكومية في هذه الحالات
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السماح بالعمل عن بُعد في الجهات الحكومية في بعض الحالات الطارئة.. المزيد هنا
شروط تنظيم العمل المرن.. يطبق على هؤلاء فقط ولا يتجاوز هذا العدد من الساعات شهريًا
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن، بعد صدور قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتعديله.. المزيد هنا
استعلم الآن.. صدور نتائج الأهلية للدورة 79 من حساب المواطن
أعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024).. المزيد هنا
هل يتم تبكير صرف حساب المواطن بسبب عيد الأضحى؟.. البرنامج يحسم الموعد
أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدورة 79 (شهر يونيو 2024).. المزيد هنا
مكافحة التستر: ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر خلال شهر إبريل
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر خلال شهر إبريل 2024.. المزيد هنا
إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و9 مناطق
أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا أحمر محذرًا من أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية مصحوبة برياح شديدة على الرياض و مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
تحويل مطار أبها الدولي إلى أول "مطار صامت" بالمملكة
أصبح مطار أبها الدولي، أول "مطار صامت" بالمملكة، من خلال إيقاف العمل بالنداء الصوتي للإعلان عن الرحلات.. المزيد هنا