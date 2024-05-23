أخبار السعودية.. العمل عن بُعد بالجهات الحكومية وموعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





من اليوم.. إيقاف إصدار تصاريح العمرة ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445 هـ



غرامة وسجن وترحيل.. مخالفات تستدعي العقوبة في موسم الحج



وكيل الأمر بالمعروف: وفاة شخص بسبب خلطات وأعشاب من أحد الرقاة (فيديو)



"الموارد البشرية": تعليق العمل حضوريًا بالجهات الحكومية في هذه الحالات



شروط تنظيم العمل المرن.. يطبق على هؤلاء فقط ولا يتجاوز هذا العدد من الساعات شهريًا



استعلم الآن.. صدور نتائج الأهلية للدورة 79 من حساب المواطن



هل يتم تبكير صرف حساب المواطن بسبب عيد الأضحى؟.. البرنامج يحسم الموعد



مكافحة التستر: ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر خلال شهر إبريل



إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و9 مناطق



تحويل مطار أبها الدولي إلى أول "مطار صامت" بالمملكة

