الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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هل يحصل الاشتراك عن شهر الالتحاق بالعمل وشهر الخروج منه؟ "التأمينات" تُجيب

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
التأ|مينات الاجتماعية
أ أ
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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا مهمًا بشأن تحصيل الاشتراك عن شهر الالتحاق بالعمل وشهر الخروج منه.

هل يحصل الاشتراك عن شهر الالتحاق بالعمل وشهر الخروج منه؟اضافة اعلان

وأوضحت أنه يتم تحصيل الاشتراك عن الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل الاشتراك عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.

ما الحكم بالنسبة للمشترك الذي ينخفض أجره في السنوات الأخيرة؟

وبينت أنه إذا قل متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك عن أي سنة سابقة بنسبة 10% أو أكثر يُسوى المعاش بأسلوب الشرائح، بحيث يسوى المعاش عن الفترة التي كانت الأجور فيها مرتفعة كشريحة أولى مستقلة وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، والفترة اللاحقة التي كانت الأجور فيها منخفضة تُسوّى كشريحة ثانية وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، ويكون المعاش الإجمالي هو مجموع ناتج الشريحتين.

ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
1 -  أن يكون مواطنًا.
2 - أن يكون قادرا على العمل.
3 - ألا يكون قد بلغ سن الستين.
4 -  البحث بنشاط وجدية عن العمل.
5 -  ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
6 - الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
7  - ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
8  -   توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
9 -  ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
10 - التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.
11 - التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل)·

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