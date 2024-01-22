الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. التغييرات الجديدة لحساب المواطن وبشرى من "أرامكو" لطلبة الكليات المهنية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الخارجية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: المدنيون هم من يدفعون الثمن (فيديو)
دعا وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال.. ننشر التغييرات الجديدة لحساب المواطن
أطلق حساب المواطن اليوم الإثنين، البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال للبرنامج بحلته الجديدة، بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.

"الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع سيول وصواعق رعدية، وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

"التجارة" تُفاجئ مقيمًا آسيويًا يزاول هذا النشاط في الرياض

أعلنت وزارة التجارة أنها ضبطت مقيمًا من جنسية آسيوية، يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري.
بيان لـ النيابة العامة بشأن إنتاج أو إرسال هذا الأمر

 أصدرت النيابة العامة اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة،

"أرامكو" تُعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية
أعلنت شركة أرامكو اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل في "برنامج التدريب لطلبة وطالبات الكليات المهنية.

بشرى لهؤلاء.. "STC" تفتح باب التوظيف برواتب وبدل سكن وتأمين طبي شامل
أعلنت شركة الاتصالات "STC"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

3 مراحل.. إطلاق مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في مناطق المملكة
أطلقت وزارة البيئة والمياه مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال.. ننشر التغييرات الجديدة لحساب المواطن

إجراء عاجل.. "التجارة" تُفاجئ مقيما آسيويا يزاول هذا النشاط في الرياض

3 مراحل.. إطلاق مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في مناطق المملكة

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً

الخضيري يُحذر: أمور خطيرة تؤدي للاختناق بوسائل التدفئة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

أهم 10 12:39 م الإثنين، 22 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف راتب يناير وعقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية

أهم 10 9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

أهم 10 9:59 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أهلية حساب المواطن وشروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
2:20 م الإثنين، 22 يناير 2024

وزير الخارجية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: المدنيون هم من يدفعون الثمن (فيديو)

وزير العدل
2:19 م الإثنين، 22 يناير 2024

وزير العدل: إطلاق منتج جديد خاص بالتركة والورثة قريبا (فيديو)

GEcNF4TXkAAM7GE
2:01 م الإثنين، 22 يناير 2024

بجدة.. إنهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية لـ "بحيرة الأربعين"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الرخصة المهنية
5:04 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1445

الضمان الاجتماعي
4:57 م الإثنين، 22 يناير 2024

شرطان أساسيان للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

641b577fd53c226fbf434f07b80fcd92(1)
4:03 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. "STC" تفتح باب التوظيف برواتب وبدل سكن وتأمين طبي شامل

أمطار غزيرة على عسير
3:14 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

طيران ناس3
2:02 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف لا تشترط الخبرة لحملة الثانوية في طيران ناس