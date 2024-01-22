أخبار السعودية.. التغييرات الجديدة لحساب المواطن وبشرى من "أرامكو" لطلبة الكليات المهنية

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



وزير الخارجية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: المدنيون هم من يدفعون الثمن (فيديو)

دعا وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.



تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال.. ننشر التغييرات الجديدة لحساب المواطن

أطلق حساب المواطن اليوم الإثنين، البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال للبرنامج بحلته الجديدة، بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.



"الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع سيول وصواعق رعدية، وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.



"التجارة" تُفاجئ مقيمًا آسيويًا يزاول هذا النشاط في الرياض



أعلنت وزارة التجارة أنها ضبطت مقيمًا من جنسية آسيوية، يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري.

بيان لـ النيابة العامة بشأن إنتاج أو إرسال هذا الأمر



أصدرت النيابة العامة اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة،



"أرامكو" تُعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

أعلنت شركة أرامكو اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل في "برنامج التدريب لطلبة وطالبات الكليات المهنية.



بشرى لهؤلاء.. "STC" تفتح باب التوظيف برواتب وبدل سكن وتأمين طبي شامل

أعلنت شركة الاتصالات "STC"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:



3 مراحل.. إطلاق مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في مناطق المملكة

أطلقت وزارة البيئة والمياه مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.