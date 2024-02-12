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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" في مقر الوزارة لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:





رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة التعليم عبر تمهير 1445



الشروط



مزايا برنامج "تمهير"



- لا يُشترط الخبرة.- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- حاصل على درجة الدبلوم فأعلى في تخصص مناسب.- مسمى الوظيفة (فني مكتبات وأرشفة - وظائف متعددة).- أن لا يكون موظفًا حاليًا ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".- يحصل المتدرب "خلال فترة التدريب" على حقائب تدريبية إلكترونية.- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".- يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.





طريقة التقديم



نبذة عن "تمهير":



التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط ( اضغط هنا ).وبرنامج "تمهير" من صندوق تنمية الموارد البشرية يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية.

ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس، أو 2000 ريال شهريًا لحملة الدبلوم.



