الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة التعليم عبر تمهير 1445

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" في مقر الوزارة لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

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رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة التعليم عبر تمهير 1445

الشروط

- لا يُشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على درجة الدبلوم فأعلى في تخصص مناسب.
- مسمى الوظيفة (فني مكتبات وأرشفة - وظائف متعددة).
- أن لا يكون موظفًا حاليًا ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".


مزايا برنامج "تمهير"

- يحصل المتدرب "خلال فترة التدريب" على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
- يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.


طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).


نبذة عن "تمهير":

وبرنامج "تمهير" من صندوق تنمية الموارد البشرية يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية.

ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس، أو 2000 ريال شهريًا لحملة الدبلوم.

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