عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا

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دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير في حساباتهم بعد - على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة الدفعة "مدفوعة" - إلى مراجعة البنك على الفور.





حالة الدفعة "مدفوعة" في حساب المواطن



في حال كانت حالة الدفعة " مدفوعة " يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط ⁦ https://t.co/qD7jXDuIP1 February 11, 2024

تفاصيل الدفعة الـ 75 من حساب المواطن



نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "في حال كانت حالة الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة".وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط: (من هنا )".وأعلن حساب المواطن أمس عن إيداع الدفعة الـ 75، البالغة 3.4 مليار ريال في حسابات 10.8 مليون مستفيد انطبقت عليهم شروط الأهلية.وفيما يلي التفاصيل:- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.- 10.8 مليون مستفيد وتابع.- 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.وأعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا ).

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن





خطوات التسجيل في حساب المواطن

