الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا

حساب المواطن
حساب المواطن
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دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير في حساباتهم بعد - على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة الدفعة "مدفوعة" - إلى مراجعة البنك على الفور.اضافة اعلان

حالة الدفعة "مدفوعة" في حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "في حال كانت حالة الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط: (من هنا)".

تفاصيل الدفعة الـ 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن أمس عن إيداع الدفعة الـ 75، البالغة 3.4 مليار ريال في حسابات 10.8 مليون مستفيد انطبقت عليهم شروط الأهلية.
وفيما يلي التفاصيل:
- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
- 10.8 مليون مستفيد وتابع.
- 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.


نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).

 

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يتيح استعلام حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة حساب المواطن ( من هنا).
- الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
- انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
- حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
- الدخول على دراسة الأهلية.
- الضغط على تقديم اعتراض.
- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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