عاجل.. أهم 10.. محقق في النيابة يكشف سبب جرائم القتل بالمملكة ومواعيد إيداع المنح

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. جريمة
بشعة بالمملكة.. يتخلص من زوجته ويدفنها بالبيت ويتزوج أختها بنفس غرفتها!
كشف المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، عن تفاصيل واحدة من أغرب الجرائم التي شهدتها المملكة، كانت ضحيتها زوجة.. المزيد هنا
مشاهد رائعة..
قوة تدفق شلالات عقبة شعار في عسير
بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تدفقت الشلالات بقوة نتيجة غزارة الأمطار وجريان السيول بمنطقة عسير.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى
سارة من الموارد البشرية بخصوص النقل الوظيفي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، والتي .. المزيد هنا
محقق في النيابة
العامة: أكثر من 40% من جرائم القتل سببها هذا الأمر (فيديو)
كشف المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، أن أكثر من 40 بالمئة من جرائم القتل سببها الغضب.. المزيد هنا
عاجل.. مواعيد
إيداع المنح في النصف الأول من رمضان
مع دخول شهر رمضان، يهتم كثير من المواطنين بمعرفة مواعيد صرف الرواتب والمنح وذلك من أجل تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم الأسرية لهذا الشهر.. المزيد هنا
5 ملايين ريال
عقوبة مخالفات نظام علم الدولة
طرحت وزارة الداخلية، نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنه.. المزيد هنا
عاجل
وبالتفاصيل.. كيفية توزيع معاش التأمينات على الورثة
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن آلية توزيع معاش التقاعد في نظام التأمينات على الورثة.. المزيد هنا
عاجل.. توجيه من سكني بشأن الحد المانع للدخل الذي يعيق الحصول على الدعم؟تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الحد المانع للدخل الذي يمنع من الحصول على الدعم السكني.. المزيد هنا
عاجل.. إعلان موعد استقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام.. ماذا عن سن المعتكف؟
أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل.. المزيد هنا
القبض على 8 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في عسير والكشف عن جنسياتهم
قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على ثمانية مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية إثر مشاجرة جماعية.. المزيد هنا