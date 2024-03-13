عاجل.. أهم 10.. محقق في النيابة يكشف سبب جرائم القتل بالمملكة ومواعيد إيداع المنح

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. جريمة بشعة بالمملكة.. يتخلص من زوجته ويدفنها بالبيت ويتزوج أختها بنفس غرفتها!



مشاهد رائعة.. قوة تدفق شلالات عقبة شعار في عسير



عاجل.. بشرى سارة من الموارد البشرية بخصوص النقل الوظيفي



محقق في النيابة العامة: أكثر من 40% من جرائم القتل سببها هذا الأمر (فيديو)



عاجل.. مواعيد إيداع المنح في النصف الأول من رمضان



5 ملايين ريال عقوبة مخالفات نظام علم الدولة



عاجل وبالتفاصيل.. كيفية توزيع معاش التأمينات على الورثة



عاجل.. توجيه من سكني بشأن الحد المانع للدخل الذي يعيق الحصول على الدعم؟



عاجل.. إعلان موعد استقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام.. ماذا عن سن المعتكف؟



القبض على 8 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في عسير والكشف عن جنسياتهم

